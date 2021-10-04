В ООН заявили о выросшем риске применения ядерного оружия

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Риск применения ядерного оружия вырос до неприемлемого уровня, заявила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Об этом сообщает ТАСС.

"Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым", – сказала она на заседании первого комитета 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения.

По словам Накамицу, угрозу миру также представляют и обычные вооружения, которые продолжают накапливаться государствами в больших объемах. В прошлом году на военные расходы было потрачено почти 2 триллиона долларов, что на 2,6% больше, чем в 2019 году.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены сообщениями о недавних гиперзвуковых пусках КНДР. Единственный путь к урегулированию на Корейском полуострове, по его словам, лежит через дипломатическое взаимодействие сторон.

