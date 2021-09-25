Лавров провел переговоры с генсеком ООН

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу. Об этом пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили события, связанные с широким сотрудничеством России и ООН", – заявили в пресс-службе организации.

Уточняется, что в ходе беседы политики обсудили вопросы, связанные с Сирией, Ливией, Афганистаном и Украиной.

Ранее Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании. Переговоры прошли на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В начале встречи министры заявили, что рады возможности провести разговор. После этого переговоры продолжились за закрытыми дверями.

До этого Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что Россия не будет присоединяться к НАТО.