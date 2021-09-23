Лавров заявил, что Россия не собирается присоединяться к НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров за закрытыми дверями Лавров заявил, что Россия не будет присоединяться к НАТО.

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", – сказал Лавров во время протокольного фотографирования.

Уточняется, что выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи пройдет 25 сентября.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила о намерении блока НАТО пересмотреть свою стратегию.

Как рассказала Парли на заседании сената, причиной пересмотра стратегии стало создание альянса AUKUS и разрыв оборонного контракта между Канберрой и Парижем. Глава Минобороны подчеркнула, что считает главной задачей напомнить США о причине существования НАТО – сохранении трансатлантической безопасности.