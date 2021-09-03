Генсек НАТО призвал Россию предоставлять больше информации о военных учениях

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставлять больше информации европейским странам о военных учениях "Запад-2021", сообщает Reuters.

По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.

Столтенберг подчеркнул, что предыдущие учения "Запад" были более широкомасштабными, чем заявлялось официальными представителями РФ.

Он призвал Москву вести себя предсказуемо и прозрачно и соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура Альянса будет приближена к границам РФ. По его словам, Москва отслеживает результаты встречи главы Пентагона с украинским лидером.

До этого Песков сообщал, что в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО и потенциальную готовность США приветствовать это желание. По его словам, Владимир Путин не раз выражал позицию Москвы по этому поводу. Он добавил, что США и Украина скорее дружат против России, что вызывает сожаление.