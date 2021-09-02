В Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО

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Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура Альянса будет приближена к границам РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

По его словам, Москва отслеживает результаты встречи главы Пентагона с украинским лидером.

"Когда я говорю "потенциально", да, я имею в виду прежде всего заявления, сделанные о возможности членства Украины в НАТО. Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что, наверное, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", – сказал Песков.

До этого пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО и потенциальную готовность США приветствовать это желание. По его словам, Владимир Путин не раз выражал позицию Москвы по этому поводу: "Нам это совсем не нравится". Он добавил, что США и Украина скорее "дружат против России", что вызывает сожаление.

Ранее военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники. По словам Владимира Зеленского, данный документ является новым этапом в сотрудничестве двух стран.

Глава Пентагона на встрече с украинским лидером заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

При этом отмечается, что нынешняя военная помощь связана с "увеличением российской военной активности" вдоль украинской границы. Также стороны собираются подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства в НАТО.

