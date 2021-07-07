В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

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Представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Реформы не гарантируют Украине вступление в альянс.

"Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", – отметил он.

По его словам, для выполнения поставленных условий недостаточно, хоть реформы и важны. Аппатурай добавил, что не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО – к расширению.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно сделать больше в плане реформ для вступления в Альянс. По его словам, в НАТО нет единого мнения по вопросу вступления Украины.