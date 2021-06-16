Политолог оценил требования НАТО от Украины для вступления в Альянс

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно сделать больше в плане реформ для вступления в Альянс. Об этом сообщает RT.

По его словам, в НАТО нет единого мнения по вопросу вступления Украины.

"Если бы даже Киев привел свои Вооруженные силы в соответствии со стандартами этой военно-политической организации, то даже в таком случае к членству Украины внутри этой структуры относились бы весьма подозрительно", – отметил Мезюхо.

Эксперт подчеркнул, что НАТО не хочет тратить деньги на модернизацию ВСУ, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на то, что ведущие страны Альянса оплатят ее.

Столтенберг ранее заявил, что Украине необходимо сделать больше в плане реформ для получения членства в НАТО. По его словам, имеются разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Киев уже начал.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил перспективы вступления Украины в НАТО. По его словам, Альянс не видит необходимости в том, чтобы допустить Украину к полноправному членству.

Он уточнил, что в НАТО знают о зависимости Украины от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц. Степень зависимости настолько велика, что использовать Украину в военных и любых других авантюрах можно и без ее присоединения к НАТО.

