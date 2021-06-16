Генсек НАТО потребовал от Украины большего для вступления в Альянс

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Украине необходимо сделать больше в плане реформ для получения членства в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Defense News.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", – подчеркнул генсек НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Президент сообщил, что независимость Украины находится в опасности. Он отметил, что стране нужна помощь.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил перспективы вступления Украины в НАТО. По его словам, Альянс не видит необходимости в том, чтобы допустить Украину к полноправному членству.

Он уточнил, что в НАТО знают о зависимости Украины от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц. Степень зависимости настолько велика, что использовать Украину в военных и любых других авантюрах можно и без ее присоединения к НАТО.

