Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее", – выразил мнение Зеленский.

Президент сообщил, что независимость Украины находится в опасности. Он отметил, что стране нужна помощь.

Зеленский добавил, что уверен во вступлении Украины в НАТО. При этом многие граждане не разделяют такую точку зрения, сказал украинский лидер.

"Я думаю, что это большая проблема", – заключил он.

Ранее Зеленский усомнился в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Президент Украины заявил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".