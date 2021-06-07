Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.
"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее", – выразил мнение Зеленский.
Президент сообщил, что независимость Украины находится в опасности. Он отметил, что стране нужна помощь.
Зеленский добавил, что уверен во вступлении Украины в НАТО. При этом многие граждане не разделяют такую точку зрения, сказал украинский лидер.
"Я думаю, что это большая проблема", – заключил он.
Ранее Зеленский усомнился в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Президент Украины заявил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".
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