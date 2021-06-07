Зеленский усомнился в поддержке от США из-за действий Байдена

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Власти Украины начали сомневаться в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

"Действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Украины в непоколебимой поддержке со стороны США", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент Украины отметил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".

"Я был удивлен несколько раз. Помимо самого решения США, вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы", – сказал Зеленский.

20 мая в Вашингтоне заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это своими национальными интересами. При этом ограничения в отношении российских судов-трубоукладчиков остались в действии.

Позднее в рамках своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

По словам главы государства, для начала поставок газа по первой ветке понадобится около 10 дней. Путин также выразил надежду, что вторая нитка будет завершена в течение 1,5–2 месяцев.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.