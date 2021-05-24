Климкин прокомментировал отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Фото: Zuma\TASS
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил отказ США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается постройкой трубопровода "Северный поток – 2".
В своем аккаунте в Facebook Климкин назвал случившееся "ударом под дых".
"Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают", – заявил экс-министр.
Он отметил, что тема поднималась во время конфиденциальных разговоров. При этом Климкин выразил недоумение, по какой причине обсуждение скрыли от граждан Украины.
"Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего", – сказал политик.
Он напомнил о существующей угрозе, исходящей от России. В частности, российские войска продолжают оставаться у границ Украины, заявил Климкин.
"В случае завершения "Северного потока – 2" мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС", – заключил экс-министр.
Ранее стало известно, что США не станут вводить санкции против Nord Stream 2 AG. При этом ограничения в отношении российских судов-трубоукладчиков останутся в действии.
Позже госсекретарь страны Энтони Блинкен пояснил, что приостановление санкций против оператора "Северного потока – 2", его главы Маттиаса Варнига и работников отвечает интересам Соединенных Штатов.
Решение США по "Северному потоку – 2" высмеяли читатели болгарского издания "Дневник". Один из комментаторов шутливо предположил, что теперь Соединенные Штаты вернут России Аляску.
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