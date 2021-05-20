Приостановка санкций против Nord Stream 2 AG в интересах США – Блинкен

Фото: Pool AFP/AP/Saul Loeb
Приостановка санкций против Nord Stream 2 AG отвечает интересам США. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников", – сказал Блинкен.
Он также сообщил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства "Северного потока – 2". Американский госсекретарь подчеркнул, что в докладе Госдепа по трубопроводу имеются предложения санкций против четырех судов, пяти организаций и одного физического лица.
Блинкен добавил, что Минюст США вскоре разъяснит, в каких случаях разрешаются контакты с морской спасательной службой РФ.
"Планируется опубликовать рекомендации, позволяющие продолжать различные операции и виды деятельности с участием Морской спасательной службы, не связанные со строительством "Северного потока – 2", – подчеркнул госсекретарь США.
Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".
Позднее в Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2". В стране выступают против этого "российского проекта злонамеренного влияния", сообщали в американском ведомстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: