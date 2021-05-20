Приостановка санкций против Nord Stream 2 AG в интересах США – Блинкен

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Приостановка санкций против Nord Stream 2 AG отвечает интересам США. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников", – сказал Блинкен.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства "Северного потока – 2". Американский госсекретарь подчеркнул, что в докладе Госдепа по трубопроводу имеются предложения санкций против четырех судов, пяти организаций и одного физического лица.

Блинкен добавил, что Минюст США вскоре разъяснит, в каких случаях разрешаются контакты с морской спасательной службой РФ.

"Планируется опубликовать рекомендации, позволяющие продолжать различные операции и виды деятельности с участием Морской спасательной службы, не связанные со строительством "Северного потока – 2", – подчеркнул госсекретарь США.

Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".

Позднее в Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2". В стране выступают против этого "российского проекта злонамеренного влияния", сообщали в американском ведомстве.