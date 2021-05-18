Госдеп заявил о возможных санкциях против участников "Северного потока – 2"

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Организации, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2", рискуют попасть под санкции США, рассказал представитель Госдепартамента. По его словам, в Соединенных Штатах продолжают изучать данные компании.

"Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в "Северном потоке – 2", рискуют подвергнуться санкциям", – приводит ТАСС слова сотрудника ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена намерена отменить санкции в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявлял, что вопрос о завершении строительства "Северного потока – 2" может решиться в ближайшие 12 месяцев.

