В Германии оценили риски срыва строительства "Северного потока – 2"

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Прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2" из-за иска экологов является нереалистичным, однако жалоба организации Nabu может вызвать замедление темпов реализации проекта, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщает ТАСС.

"Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца", – сказал Эрнст.

Он пояснил, что строительство трубопровода было согласовано всеми уполномоченными ведомствами, а при выполнении работ соблюдались экологические требования.

"В этой связи я не вижу причин, почему "Северный поток – 2" не должен быть завершен", – подытожил политик.

Ранее немецкие экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока – 2", которое было выдано немецким Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH).

На время его рассмотрения строительство газопровода приостановлено, однако в BSH полагают, что работы будут возобновлены в конце мая.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.