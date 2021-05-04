В Германии оценили риски срыва строительства "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/travelwitness
Прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2" из-за иска экологов является нереалистичным, однако жалоба организации Nabu может вызвать замедление темпов реализации проекта, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщает ТАСС.
"Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца", – сказал Эрнст.
Он пояснил, что строительство трубопровода было согласовано всеми уполномоченными ведомствами, а при выполнении работ соблюдались экологические требования.
"В этой связи я не вижу причин, почему "Северный поток – 2" не должен быть завершен", – подытожил политик.
Ранее немецкие экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока – 2", которое было выдано немецким Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH).
На время его рассмотрения строительство газопровода приостановлено, однако в BSH полагают, что работы будут возобновлены в конце мая.
Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: