"Северный поток – 2" не угрожает экологии Балтики – эксперт

Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов
Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал заявил, что строительство "Северного потока – 2" не угрожает экологии Балтийского моря. Он также добавил, что подобные проекты сопровождаются соответствующей масштабной экспертизой, которую провели власти Германии и международные организации.
"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить ее рассматриваются как спекуляции", – приводят слова эксперта РИА Новости.
3 мая экологическая организация Nabu подала в суд на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH), которое выдало разрешение на строительство газопровода. В иске подчеркивалось, что проект уничтожает среду обитания на морском дне "на площади размером более 16 футбольных полей" и негативно влияет на территорию в десять раз больше этой.
Несмотря на неоднократные требования экологических организаций, Федеральное морское и гидрографическое агентство продлило свое разрешение до конца мая этого года. Как заметил Сигал, BSH изучило все претензии экологов и в итоге подтвердило результаты экспертизы, согласно которой строительство не угрожает флоре и фауне региона. Он также добавил, что ранее немецкие власти указывали на важность трубопровода для страны, отмечая при этом намерение минимизировать экологические риски от его прокладки, а к 2040 году Германия планирует полностью отказаться от угля и ядерной энергетики, а газ должен стать топливом переходного периода.
Ранее в пресс-службе BHS заявили, что прокладка газопровода может продолжиться в конце мая этого года. Иск Nabu имеет приостанавливающее действие.
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