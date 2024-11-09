Власти заменили служащим в Росгвардии женщинам пилотки на шляпы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Служащие в Росгвардии женщины теперь будут носить шляпы вместо пилоток. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ также предписывает мужчинам и женщинам в Росгвардии носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а начальствующему составу, среди прочего, канты и лампасы.

Финансирование расходов на реализацию постановление будет осуществляться без допфинансирования из бюджета, отмечается в документе.

В июле суд в Челябинске отправил в СИЗО главу компании "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН. Его компания занималась разработкой и производством обмундирования для Росгвардии.

По данным СМИ, обвиняемый перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы.