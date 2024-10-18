Baza: москвич вызвал спасателей, потому что запутался в штанах

Фото: ТАСС/Александр Щербак/Евгений Самарин

Жителю Москвы пришлось вызвать спасателей из-за того, что он запутался в штанах, когда надевал их. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в одной из квартир на Кусковской улице. Когда мужчина надевал штаны, он в них запутался, поэтому несколько раз звонил представителям экстренных служб с одной и той же просьбой.

"Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить", – описал свою проблему москвич.

В результате правоохранители вытащили из штанов мужчину. Однако через полчаса он вновь позвонил спасателям и заявил, что его "захватила" одежда.

Ранее трехлетняя девочка умерла в больнице Екатеринбурга после того, как зацепилась шарфом за горку в детском саду. Ребенок забрался на горку и застрял в ограждении. Пытаясь освободиться, школьница зацепилась предметом своей одежды, предположительно, шарфом. По словам родителей воспитанников детсада, сотрудники учреждения всегда внимательно следят за безопасностью детей.

