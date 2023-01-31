В больнице Екатеринбурга умерла девочка, зацепившаяся шарфом за горку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В больнице Екатеринбурга умерла трехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку в детском саду. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на источник.

Ребенок был госпитализирован 25 января.

"Девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом)", – заявили в прокуратуре Свердловской области.

Следственный комитет, Минздрав региона и руководство детского сада пока не давали комментариев в связи с трагедией. По словам родителей воспитанников детсада, сотрудники учреждения всегда внимательно следят за безопасностью детей.

"Садик у нас замечательный, даже не верится, что такое могло произойти, и воспитатели очень внимательные", – заявила собеседница.

Ранее в подмосковной реке Клязьме обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лед несколько дней назад. Ребенка искали в Павлово-Посадском округе Подмосковья.

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