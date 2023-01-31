В подмосковной реке Клязьме обнаружили тело провалившейся под лед девочки

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В подмосковной реке Клязьме обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лед 2 дня назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Работы по поиску пропавшей девочки завершились 31 января. Ребенка искали в Павлово-Посадском округе Подмосковья.

"К сожалению, ребенок погиб, тело ребенка обнаружено и поднято из воды", – говорится в сообщении.

Ранее в Серебряном бору спасли мужчину, провалившегося под лед на Москве-реке. Инцидент произошел в 80 метрах от берега в районе Троице-Лыково. Причиной случившегося стал выход на лед в запрещенном месте.



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