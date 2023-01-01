17:43Происшествия
Сотрудники МЧС спасли тонувшую собаку в Кузьминках
Фото: телеграм-канал ''ЧСтные новости Москвы''
Московские спасатели вытащили из пруда собаку, провалившуюся под лед на Шибаевском пруду в Кузьминках. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел днем 1 января. На помощь животному было направлено судно на воздушной подушке "Славир".
"В пяти метрах от берега работники [спасательной] станции заметили барахтающуюся в воде собачку. Спасатель в гидрокостюме спустился в промоину, доплыл до животного и, подхватив его, вернулся к "Славиру", – говорится в сообщении.
После этого собаку доставили на берег, отогрели и вернули хозяйке. Женщина рассказала, что питомец оказался на люду, погнавшись за утками. Дальше животное обследуют в ветклинике.
Ранее в "Серебряном бору" спасли мужчину, провалившегося под лед на Москве-реке. Инцидент произошел в 80 метрах от берега в районе Троице-Лыково.
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