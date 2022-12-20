Пьяная москвичка сбросила собаку с пятого этажа в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южного Бутова, которая, будучи пьяной, выбросила собаку из окна пятого этажа. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Горчакова. О случившемся в полицию сообщил сосед женщины. Собаку удалось спасти.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители отвезли собаку к ветеринару с тяжелыми повреждениями, а в отношении ее хозяйки возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Суд назначил ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Собака идет на поправку, и ей уже нашли новых хозяев", – добавили в главке.

Как сообщили в столичной прокуратуре инцидент произошел 28 ноября 2022 года. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее житель Новосибирска выбросил таксу соседа с балкона квартиры на 17-м этаже из-за того, что она громко выла в отсутствие хозяина. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

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