Новосибирец выбросил соседскую таксу с 17-го этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Житель Новосибирска выбросил таксу соседа с балкона квартиры на 17-м этаже. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным издания, конфликт между соседями многоэтажки в Ленинском районе был давно. Все из-за того, что один из жителей часто оставлял таксу одного в квартире, а собака громко выла в одиночестве. Из-за этого соседи жаловались в полицию, однако застать хозяина дома не удавалось.

Когда мужчина вернулся домой, то к нему пришел один из недовольных соседей. В результате между ними произошла драка, в ходе которой гость взял собаку и выбросил ее с балкона.

Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее полицейские начали проверку после избиения мужчиной собаки в Мытищах. На опубликованном в Сети видео мужчина наносил удары собаке возле одного из домов на улице Разведчика Абеля. Правоохранители пообещали принять решение в соответствии с законодательством по результатам проверки.



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