Правоохранители начали проверку после избиения мужчиной собаки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Правоохранители организовали проверку после избиения мужчиной собаки в Мытищах. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

На опубликованном в Сети видео показано, как мужчина у одного из домов на улице Разведчика Абеля наносил удары собаке.

"В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливается личность гражданина, запечатленного на видео", – говорится в сообщении.

По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Выяснением обстоятельств произошедшего занялся первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали живодера, который снимал издевательства над кошками на видео и выкладывал записи в Telegram. Подозреваемым оказался подросток.

Несовершеннолетний создал телеграм-канал, куда выкладывал видео издевательств. В частности, он снимал, как держит кота на балконе, и угрожал сбросить его.



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