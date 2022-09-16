В Москве задержали подростка-живодера, пытавшего кошек на камеру – СМИ

Фото: телеграм-канал "MASH"

В Москве задержали живодера, который снимал издевательства над кошками на видео и выкладывал записи в Telegram. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, подозреваемым оказался подросток "около 13 лет". Несовершеннолетний, как передает газета, создал телеграм-канал, куда выкладывал видео издевательств. В частности, он снимал, как держит кота на балконе, и угрожал сбросить его.

На видео отреагировали пользователи Сети. Они, сообщает газета, смогли вычислить местонахождение живодера и позвонили в полицию. Издание отметило, что мать подростка открыла дверь по требованию правоохранителей, а активисты смогли забрать двух котов.

По данным "Известий", животных доставили в ветеринарную клинику, а подростка забрали в участок.

Ранее в Сети появилось видео, как мужчина избивает кота в подъезде дома. Хозяином питомца оказался актер Дмитрий Задорожный. Зоозащитники тогда призвали привлечь мужчину к ответственности. На записи было видно, как владелец швырял животного о землю, бил ногами и наступал на лапы. После произошедшего на лестничной площадке остались следы крови.

