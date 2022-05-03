Актера Задорожного подозревают в избиении кота

В Сети появилось видео, как мужчина избивает кота в подъезде дома. Хозяином питомца оказался актер Дмитрий Задорожный. Зоозащитники призвали привлечь мужчину к ответственности.

На записи видно, как владелец швыряет животного о землю, бьет ногами и наступает на лапы. После произошедшего на лестничной площадке остались следы крови. Позже на камерах появилась запись, как мужчина выносит из квартиры черный мусорный пакет и пластиковую переноску. Задорожный прокомментировал инцидент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

