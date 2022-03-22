СК начал проверку после падения двух детей из окна дома в Красногорске

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Следователи начали проверку после падения двух детей из окна дома в Красногорске. Об этом говорится на официальном сайте СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что 21 марта из окна жилой комнаты квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в Красногорске, выпали двое малолетних детей 2018 и 2020 годов рождения. Затем нарядом скорой медицинской помощи они доставлены в реанимационное отделение больницы", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у одного из мальчиков диагностировали перелом бедра, у второго – иные травмы.

По данным СК, дети воспитываются в полной, многодетной семье. Родители на профилактическом учете не состоят.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей и соседей.

"Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.

Ранее в Люберцах пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы. Следователи организовали проверку для принятия в дальнейшем процессуального решения.

