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происшествия

04 марта, 19:27

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Соседи рассказали подробности о семье выпавшего с 11-го этажа ребенка в Москве

"Мухи и запах как из помойки": как жил мальчик, выпавший с 11-го этажа в Москве
происшествиядети

На юге Москвы пятилетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на 11-м этаже. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что на момент происшествия дома с ним была только несовершеннолетняя сестра. Разбираемся, что известно о семье мальчика, а также может ли его родителям грозить ответственность.

Фото: прокуратура города Москвы

Падение с 11-го этажа

По данным прокуратуры Москвы, ЧП произошло в четверг, 3 марта, на Каширском шоссе. Пятилетний мальчик выпал из окна одиннадцатиэтажки и по счастливой случайности смог выжить. На момент происшествия он и его несовершеннолетняя сестра находились дома одни без присмотра взрослых. По данному факту сейчас проводится проверка.

В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, множественный перелом основания и свода черепа, разрыв обоих легких, ему оказывается медицинская помощь в одной из столичных больниц.
из сообщения прокуратуры Москвы

Кроме того, прокуратура Москвы опубликовала видеосъемку из квартиры, где проживала семья мальчика. На кадрах видно, что комнаты полностью завалены пустыми бутылками, пакетами, грязной посудой и прочим мусором, а кое-где даже роятся мухи. В ведомстве назвали такие жилищно-бытовые условия ненадлежащими.

Известно, что, помимо выпавшего мальчика, в семье воспитывались еще трое несовершеннолетних детей, в том числе ребенок-инвалид. Они также были направлены в медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что ранее семья не попадала в поле зрения опеки.

Опрошены соседи, жалоб от соседей и от учителей старших детей не поступало. Вся семья сейчас находится вместе, с ними работают сотрудники опеки и попечительства и правоохранительные органы. Совместно с правоохранителями разбираемся в причинах случившегося, держу ситуацию на контроле.
Ольга Ярославская
уполномоченный по правам ребенка в Москве

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что специалисты окажут помощь семье. Кроме того, в ведомстве подтвердили, что в доме действительно имеются беспорядок и скопления мусора.

"Сотрудники соцзащиты окажут семье всю необходимую помощь, в том числе помогут провести уборку и дезинсекцию. Ранее никаких жалоб на семью не поступало", – заявили в департаменте.

Что может грозить родителям?

Фото: прокуратура города Москвы

Соседи разнятся в своих оценках семьи. В частности, одна женщина рассказала, что все дети всегда были ухоженными, а их родители вели себя вежливо. По ее словам, мама выпавшего мальчика по профессии бухгалтер.

То, что наркоманы, – глупости полные. Мы в квартире никогда не были. Но когда она входила с детьми, они все были ухоженные, чистенькие. Что у них там произошло? Дети есть дети. Окна открыты – мало ли, самолетик пустил.
соседка семьи

Другая соседка, Валентина Мишина, в беседе с журналистами РЕН ТВ охарактеризовала семью как скрытную. "Это хаос, такого я не видела никогда. Мухи и запах как из помойки. Я же говорю, что они такие, очень скрытные сами по себе", – отметила Мишина.

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что оценить ответственность родителей мальчика в произошедшем можно только после того, как следствие точно установит, с кем и как надолго был остановлен ребенок.

"Дело в том, что это многодетная семья, которая никогда не была на учете. То есть это не пьяницы и не наркоманы – просто люди, у которых много детей. То, что ребенок был оставлен с сестрой, это не является признаком, что родители не выполняли своих родительских обязанностей или выполняли их ненадлежащим образом и бросили его в опасности", – пояснила эксперт.

Ярмуш напомнила, что в момент ЧП мальчик находился в квартире с несовершеннолетней сестрой, однако ее точный возраст нам неизвестен. По мнению юриста, данный факт будет иметь значение в ходе проверки, так как если девочка является подростком, то нельзя говорить о каких-либо нарушениях.

Даже если мы возьмем другие страны, малолетних детей оставляют обычно с нянями-бебиситтерами – это более старшие подростки, 14–15 лет и выше. Поэтому здесь я не вижу нарушения статьи Уголовного кодекса. Никто не застрахован, к сожалению, от таких трагедий в семье. Если бы ребенок был оставлен один дома без присмотра, то тогда можно было бы говорить о преступной халатности родителей.
Мария Ярмуш
юрист

По словам эксперта, если выяснится, что с ребенком находилась сестра более младшего возраста, то это уже может рассматриваться как ненадлежащий присмотр. В частности, важно, при каких обстоятельствах дети остались одни дома, подчеркнула специалист.

"Будут устанавливать, где были родители, куда пошли и почему. Может, они в аптеку пошли и не с кем было оставить детей. Может, это магазин шаговой доступности и это действительно несчастный случай", – рассуждает Ярмуш.

Фото: прокуратура города Москвы

Комментируя антисанитарные условия проживания семьи, юрист предположила, что это указывает на возможные психические отклонения родителей.

"Это первый признак психического заболевания, когда носят все с помойки и складывают. Оно, конечно, неопасно для общества и для них самих, но это люди, которые не могут в полной мере нести ответственность за свои действия и поступки", – отметила она.

Помойка дома – это психическая неадекватность родителей. Но тогда будет учитываться, были ли какие-то сигналы от соседей в органы опеки. Если не было основания для школы, для детских садов, для соседей обращаться в органы опеки, тогда с органов опеки вся ответственность снимается.
Мария Ярмуш
юрист

По мнению Ярмуш, окончательный вывод о случившемся должны сделать соответствующие эксперты и правоохранительные органы. Только после этого можно будет говорить о том, было ли падение ребенка несчастным случаем или ответственность лежит на родителях.

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