Соседи рассказали подробности о семье выпавшего с 11-го этажа ребенка в Москве

На юге Москвы пятилетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на 11-м этаже. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что на момент происшествия дома с ним была только несовершеннолетняя сестра. Разбираемся, что известно о семье мальчика, а также может ли его родителям грозить ответственность.



Фото: прокуратура города Москвы

Падение с 11-го этажа

По данным прокуратуры Москвы, ЧП произошло в четверг, 3 марта, на Каширском шоссе. Пятилетний мальчик выпал из окна одиннадцатиэтажки и по счастливой случайности смог выжить. На момент происшествия он и его несовершеннолетняя сестра находились дома одни без присмотра взрослых. По данному факту сейчас проводится проверка.





из сообщения прокуратуры Москвы В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, множественный перелом основания и свода черепа, разрыв обоих легких, ему оказывается медицинская помощь в одной из столичных больниц.

Кроме того, прокуратура Москвы опубликовала видеосъемку из квартиры, где проживала семья мальчика. На кадрах видно, что комнаты полностью завалены пустыми бутылками, пакетами, грязной посудой и прочим мусором, а кое-где даже роятся мухи. В ведомстве назвали такие жилищно-бытовые условия ненадлежащими.

Известно, что, помимо выпавшего мальчика, в семье воспитывались еще трое несовершеннолетних детей, в том числе ребенок-инвалид. Они также были направлены в медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что ранее семья не попадала в поле зрения опеки.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Опрошены соседи, жалоб от соседей и от учителей старших детей не поступало. Вся семья сейчас находится вместе, с ними работают сотрудники опеки и попечительства и правоохранительные органы. Совместно с правоохранителями разбираемся в причинах случившегося, держу ситуацию на контроле.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что специалисты окажут помощь семье. Кроме того, в ведомстве подтвердили, что в доме действительно имеются беспорядок и скопления мусора.

"Сотрудники соцзащиты окажут семье всю необходимую помощь, в том числе помогут провести уборку и дезинсекцию. Ранее никаких жалоб на семью не поступало", – заявили в департаменте.



Что может грозить родителям?

Фото: прокуратура города Москвы

Соседи разнятся в своих оценках семьи. В частности, одна женщина рассказала, что все дети всегда были ухоженными, а их родители вели себя вежливо. По ее словам, мама выпавшего мальчика по профессии бухгалтер.





соседка семьи То, что наркоманы, – глупости полные. Мы в квартире никогда не были. Но когда она входила с детьми, они все были ухоженные, чистенькие. Что у них там произошло? Дети есть дети. Окна открыты – мало ли, самолетик пустил.

Другая соседка, Валентина Мишина, в беседе с журналистами РЕН ТВ охарактеризовала семью как скрытную. "Это хаос, такого я не видела никогда. Мухи и запах как из помойки. Я же говорю, что они такие, очень скрытные сами по себе", – отметила Мишина.

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что оценить ответственность родителей мальчика в произошедшем можно только после того, как следствие точно установит, с кем и как надолго был остановлен ребенок.

"Дело в том, что это многодетная семья, которая никогда не была на учете. То есть это не пьяницы и не наркоманы – просто люди, у которых много детей. То, что ребенок был оставлен с сестрой, это не является признаком, что родители не выполняли своих родительских обязанностей или выполняли их ненадлежащим образом и бросили его в опасности", – пояснила эксперт.

Ярмуш напомнила, что в момент ЧП мальчик находился в квартире с несовершеннолетней сестрой, однако ее точный возраст нам неизвестен. По мнению юриста, данный факт будет иметь значение в ходе проверки, так как если девочка является подростком, то нельзя говорить о каких-либо нарушениях.





Мария Ярмуш юрист Даже если мы возьмем другие страны, малолетних детей оставляют обычно с нянями-бебиситтерами – это более старшие подростки, 14–15 лет и выше. Поэтому здесь я не вижу нарушения статьи Уголовного кодекса. Никто не застрахован, к сожалению, от таких трагедий в семье. Если бы ребенок был оставлен один дома без присмотра, то тогда можно было бы говорить о преступной халатности родителей.

По словам эксперта, если выяснится, что с ребенком находилась сестра более младшего возраста, то это уже может рассматриваться как ненадлежащий присмотр. В частности, важно, при каких обстоятельствах дети остались одни дома, подчеркнула специалист.

"Будут устанавливать, где были родители, куда пошли и почему. Может, они в аптеку пошли и не с кем было оставить детей. Может, это магазин шаговой доступности и это действительно несчастный случай", – рассуждает Ярмуш.



Фото: прокуратура города Москвы

Комментируя антисанитарные условия проживания семьи, юрист предположила, что это указывает на возможные психические отклонения родителей.

"Это первый признак психического заболевания, когда носят все с помойки и складывают. Оно, конечно, неопасно для общества и для них самих, но это люди, которые не могут в полной мере нести ответственность за свои действия и поступки", – отметила она.





Мария Ярмуш юрист Помойка дома – это психическая неадекватность родителей. Но тогда будет учитываться, были ли какие-то сигналы от соседей в органы опеки. Если не было основания для школы, для детских садов, для соседей обращаться в органы опеки, тогда с органов опеки вся ответственность снимается.

По мнению Ярмуш, окончательный вывод о случившемся должны сделать соответствующие эксперты и правоохранительные органы. Только после этого можно будет говорить о том, было ли падение ребенка несчастным случаем или ответственность лежит на родителях.