Соседка рассказала о семье выпавшего с 11-го этажа ребенка в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Соседка рассказала о семье мальчика, выпавшего с 11-го этажа многоэтажки в Москве, сообщает газета "Известия".

По ее словам, в семье четверо детей, все они всегда были ухоженными, а их родители – вежливыми. Женщина сообщила, что мать ребенка работает бухгалтером.

"То, что наркоманы – глупости полные. Мы в квартире никогда не были. Но когда она входила с детьми, они все были ухоженные, чистенькие. Что у них там произошло? Дети есть дети. Окна открыты – мало ли, самолетик пустил", – высказала мнение соседка.

Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства падения ребенка с 11-го этажа жилого дома на Каширском шоссе в Москве. В прокуратуре рассказали, что сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое. Ему оказывается медицинская помощь в одной из столичных больниц. У ребенка открытая черепно-мозговая травма, разрыв обоих легких и множественный перелом основания и свода черепа.

По предварительным данным, мальчик остался дома без присмотра взрослых. В семье воспитываются еще трое детей 2006, 2013 и 2015 годов рождения. Они также направлены в медицинское учреждение. По данным СМИ, жилищно-бытовые условия в квартире были организованы ненадлежащим образом.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, семья в поле зрения органов опеки не попадала.

