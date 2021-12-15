СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения 5-летнего ребенка из окна частного детского сада в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – отметили в пресс-службе.

14 декабря из окна 3-го этажа частного детского сада, который расположен в квартире жилого дома на Донбасской улице, выпал 5-летний мальчик. Ребенка госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Установлено, что в момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.

По данному факту проверки организовали столичная прокуратура и Следственный комитет. Была опрошена няня.

