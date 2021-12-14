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Происшествия

18:54

Прокуратура Москвы проводит проверку после падения ребенка из окна 3 этажа

происшествия

Видео: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту падения ребенка из окна. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Донбасской. Из окна 3 этажа выпал 5-летний ребенок.

Сейчас момент мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

В прокуратуре уточнили, что трехкомнатная квартира, из окна которой выпал ребенок, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. В момент происшествия в ней находились 6 детей и один взрослый.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Видео: прокуратура Москвы

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