В Ленобласти из окна третьего этажа выпал ребенок

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В поселке Громово в Ленинградской области из окна третьего этажа выпал ребенок. По данному факту организовали доследственную проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования четырехлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в поселке Громово", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, мальчик залез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

Ранее следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы.