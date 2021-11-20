В Ленобласти из окна третьего этажа выпал ребенок

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В поселке Громово в Ленинградской области из окна третьего этажа выпал ребенок. По данному факту организовали доследственную проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.
"Проводится доследственная проверка по факту травмирования четырехлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в поселке Громово", – говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, мальчик залез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.
Ранее следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы.
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