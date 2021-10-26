В Ярославской области женщина выкинула четырехлетнюю дочь из окна дома

Фото: СК РФ

В Ярославской области женщина выкинула из окна дома свою четырехлетнюю дочь, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

"По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В настоящее время ребенок госпитализирован", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 25-летняя женщина задержана по подозрению в покушении на убийство. На данный момент следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в Москве осудили на два года женщину, которая выкинула новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. По словам осужденной, она была не готова воспитывать ребенка.

