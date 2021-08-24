Сбросивший ребенка с балкона житель Кирова получил 18 лет колонии

11:46
Фото: СК РФ по Кировской области
Суд в Кировской области приговорил к 18 годам колонии мужчину, который выбросил полугодовалого ребенка с балкона пятого этажа дома. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Кирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Суд назначил ему наказание в виде 18 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем 11 мая. Отмечается, что 42-летний мужчина остался наедине с полугодовалым ребенком своей знакомой. Из-за плача кировчанин нанес младенцу удары по голове, а затем выкинул его с высоты пятого этажа дома. В тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался в содеянном.
Ранее в Башкирии суд арестовал роженицу, выбросившую чужого младенца из окна 3-го этажа роддома. Подозреваемая страдала депрессией и проходила лечение в психоневрологическом диспансере.
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