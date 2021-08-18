В Башкирии арестовали роженицу, выбросившую из окна роддома чужого младенца

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стерлитамакский суд арестовал роженицу, выбросившую чужого младенца из окна 3-го этажа роддома. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

В ходе выездного заседания по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения 29-летней жительнице Миякинского района. Женщина обвиняется в убийстве малолетнего.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 16 августа. Роженица, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1, выбросила из окна новорожденного ребенка соседки. От полученных травм младенец скончался.

В министерстве здравоохранения Башкирии заявили, что подозреваемая страдала депрессией и проходила лечение в психоневрологическом диспансере.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила, что с семьей погибшего ребенка работают психологи.

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что ждет убившую чужого ребенка роженицу. Предположение эксперта подтвердилось: в Следственном комитете Башкирии сообщили, что женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"В настоящее время в отношении женщины вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, после оказания ей необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор", – добавили в ведомстве.