В Башкирии арестовали роженицу, выбросившую из окна роддома чужого младенца

15:48
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Стерлитамакский суд арестовал роженицу, выбросившую чужого младенца из окна 3-го этажа роддома. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан.
В ходе выездного заседания по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения 29-летней жительнице Миякинского района. Женщина обвиняется в убийстве малолетнего.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 16 августа. Роженица, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1, выбросила из окна новорожденного ребенка соседки. От полученных травм младенец скончался.
В министерстве здравоохранения Башкирии заявили, что подозреваемая страдала депрессией и проходила лечение в психоневрологическом диспансере.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила, что с семьей погибшего ребенка работают психологи.
Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что ждет убившую чужого ребенка роженицу. Предположение эксперта подтвердилось: в Следственном комитете Башкирии сообщили, что женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"В настоящее время в отношении женщины вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, после оказания ей необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор", – добавили в ведомстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: