Юрист рассказал, что грозит выбросившей из окна чужого младенца женщине в Башкирии

В роддоме башкирского Стерлитамака женщина выбросила из окна чужого младенца. От полученных травм малыш скончался. Против нее возбудили уголовное дело. Вместе с тем выяснилось, что ранее роженица проходила лечение в психдиспансере. Рассказываем подробности происшествия и выясняем, какое наказание может грозить подозреваемой.



Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На нервной почве?

Трагедия, по данным следствия, произошла 16 августа в родильном отделении клинической больницы № 1 башкирского Стерлитамака. Двум роженицам сделали кесарево сечение и перевели в общую постоперационную палату. Вечером, когда детей принесли на кормление, одна из женщин внезапно встала и выбросила новорожденного ребенка соседки в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

В отношении 29-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила, что с семьей погибшего ребенка работают психологи.





из сообщения СУ СК России по Республике Башкортостан С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что она страдала от депрессии и ранее проходила лечение в психоневрологическом диспансере. В региональном Минздраве сообщили, что женщина была выписана в удовлетворительном состоянии: врачи сочли, что та не несет опасности для окружающих.

По данным СМИ, в убийстве подозревается жительница села Киргиз-Мияки. До болезни она якобы работала участковым терапевтом в районной больнице. Предположительно, ее супруг после рождения ребенка не пришел к ней в больницу, передает сайт "Комсомольской правды". Издание отмечает, что, возможно, именно это и привело к трагедии.

Источник "Известий" также сообщил, что психические отклонения у женщины могли начаться во время второй беременности. В связи с трагедией прокуратура начала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела.



Освободят от уголовной ответственности?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что, скорее всего, подозреваемую в убийстве чужого ребенка женщину отправят на прохождение медицинской судебно-психиатрической экспертизы.

"По итогам экспертизы будет сделан вывод о ее вменяемости. В случае если роженица будет признана невменяемой, тогда она будет освобождена от уголовной ответственности. Ее просто отправят на принудительное лечение – и все", – объяснил эксперт.





Василий Воробьев юрист Если у женщины не обнаружат психического заболевания, ей будет грозить достаточно серьезное наказание: от 8 до 20 лет тюрьмы.

Юрист добавил, что для принятия окончательного решения суд будет рассматривать все обстоятельства, в том числе и смягчающие. В частности, в этой категории – наличие у подозреваемой малолетнего ребенка.