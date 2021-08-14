СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак

Фото: Прокуратура города Москвы

Женщина, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в Хамовниках, задержана. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент женщина доставлена в отделение полиции, где проводятся следственные действия.

По известным данным, обнаруженный в мусорном баке новорожденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.

Ранее сообщалось, что в столице во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад.

Девушка, которая обнаружила ребенка, сразу вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.