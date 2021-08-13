Новорожденного ребенка нашли на детской площадке в Москве

Грудного ребенка обнаружили на Ярославском шоссе

В столице новорожденного ребенка нашли на скамейке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ребенок был найден во дворе дома на Ярославском шоссе. Его обнаружили жители дома, которые и сообщили об этом в полицию.

На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад. Сейчас его осматривают врачи.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении органов опеки после смерти младенца. По версии следствия, они допустили халатность в своей работе, не обратив должного внимания на состоявшую на профилактическом учете женщину, которая задавила во сне своего двухмесячного ребенка.

В отношении матери также возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".