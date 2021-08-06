На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении органов опеки после смерти младенца

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело в отношении органов опеки возбудили в Южно-Сахалинске после смерти младенца.
По версии следствия, они допустили халатность в своей работе, не обратив должного внимания на состоявшую на профилактическом учете женщину, которая задавила во сне своего двухмесячного ребенка.
"По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ – халатность", – говорится в сообщении пресс-службы сахалинского управления СК РФ.
В отношении матери также возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, 26-летняя жительница Южно-Сахалинска уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне придавила младенца всем телом. При этом в январе прошлого года женщину уже судили по такой же статье, когда ее двухлетняя дочь утонула в ванной, оставшись без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который накануне выкинул двухлетнего сына из окна пятого этажа в доме на юго-востоке столицы. По словам очевидцев, отец мальчика мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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