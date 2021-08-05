Мать выпрыгнула с балкона вместе с ребенком в Екатеринбурге

Фото: СК РФ

Жительница Екатеринбурга выпрыгнула в окно вместе с малышом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел в среду, 4 августа. От женщины в дежурную часть поступило сообщение с просьбой о помощи. Когда сотрудники МВД прибыли на указанный адрес, мать закрылась на балконе вместе с ребенком. После этого один из правоохранителей оперативно вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Однако женщина шагнула с ребенком с балкона.

Как отметили в СК РФ, мальчик был своевременно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, мать ребенка также была доставлена в больницу. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Планируется судебная психиатрическая экспертиза.

Ранее в Москве мужчина выбросил трехлетнего сына из окна на пятом этаже. Инцидент произошел на юго-востоке столицы, вблизи жилого дома на улице Шумилова.

Там обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшего госпитализировали. Позже был задержан отец ребенка. По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей.