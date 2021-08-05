Против уколовшего школьницу москвича возбудили уголовное дело

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В отношении молодого человека, вколовшего неизвестное вещество 15-летней школьнице в одном из столичных парков, возбуждено уголовное дело о склонении к употреблению наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – рассказал источник.

По его словам, задержанный сделал инъекцию неизвестного вещества девочке 2006 года рождения. Позднее медики обнаружили в ее крови наркотики.

Об инциденте стало известно 3 августа. 15-летняя пациентка поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания в районе Люблино на юго-востоке столицы. Сообщалось, что к подростку подошел неизвестный мужчина и вколол ей неустановленное вещество.

Правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой задержали безработного молодого человека 1997 года рождения. По данным правоохранителей, ранее он не был судим.