Врачи в Москве не нашли следов укола на теле 15-летней девочки

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Столичные медики не смогли обнаружить следов от инъекции на теле госпитализированной с отравлением 15-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный на улице вколол ей неустановленное вещество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама", – рассказал источник.

Дежурный пропускного пункта военного училища в Люблине, откуда пострадавшую забрала скорая, рассказал Москве 24, что она пришла туда самостоятельно.

"Помощь оказывали, вызвали скорую, да, она пришла сюда", – сказал он.

Об инциденте стало известно 3 августа. 15-летняя пациентка поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания на юго-востоке столицы. По предварительным данным, к подростку подошел неизвестный мужчина, который вколол ей неустановленное вещество. Правоохранители организовали доследственную проверку.