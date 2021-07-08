В Калуге уволят медсестру, вколовшую пациенту физраствор вместо вакцины от COVID-19

Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Калуге уволят медсестру, которая вколола пациенту физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса, поскольку он отсутствовал в медучреждении, сообщил губернатор области Владислав Шапша.
Видеозапись, подтверждающая данный факт, попала в социальные сети. По словам главы региона, медсестра Жуковской Центральной районной больницы побоялась сообщить пациенту, который оказался родственником врача из того же учреждения, что второй компонент закончился, и поэтому решила вколоть ему физраствор.
"Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее в учреждении идет служебная проверка. Медсестра – в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена", – написал Шапша на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он дал поручение главе регионального Минздрава Константину Пахоменко проверить Жуковскую ЦРБ на предмет организации процесса вакцинации, а также проинспектировать все прививочные пункты.
"Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса", – подчеркнул Шапша.
Ранее в Якутске в одном из ресторанов трехлетнему ребенку принесли вместо воды стакан антисептика. Мальчик сделал несколько глотков и заплакал. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Врачи оказали маленькому пациенту необходимую помощь и отпустили домой.
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