Работник поликлиники задержана за продажу фальшивых документов о вакцинации в Калининграде

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Администратор одной из поликлиник Калининградской области торговала сертификатами о вакцинации, внося туда ложные сведения о прививках, сами вакцины она выливала в канализацию. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", – сообщила Волк.

Стоимость поддельных документов составляла от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Известно, что сертификаты приобрели 20 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Волк добавила, что сотрудникам ведомства предстоит дать правовую оценку действиям граждан, приобретавших сертификаты.

Ранее сообщалось, что столичная полиция с начала 2021 года завела 44 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Перед этим Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.

