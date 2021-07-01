В столице с начала года возбуждено 44 дела о подделке документов о COVID-19

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Столичная полиция с начала 2021 года открыла 44 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, рассказал начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

"В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу", – заявил он.

Васенин отметил, что правоохранители ведут системную работу по выявлению каналов сбыта поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, определении наличия антител, а также о медицинских противопоказаниях к вакцинации. За подделку данных документов злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, столичная полиция ведет работу по борьбе с незаконным генерированием, подделкой и использованием QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.

Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.