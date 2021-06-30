Двух человек задержали в Москве за продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса

19:52
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичные правоохранители пресекли организацию производства и сбыта поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она пояснила, что оперативники провели проверочную закупку, заказав в Сети фальшивый документ о прохождении вакцинации. Выяснилось, что на сертификате стояла печать и подписи врачей одной из столичных поликлиник. Конверт с документом правоохранителям доставил курьер, который рассказал, что посылку ему передал мужчина рядом с бизнес-центром на Большой Тульской улице.
Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми в организации канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей.
"По предварительным данным, мужчины собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в сети интернет и в одном из мессенджеров", – сообщила Волк.
Она добавила, что в офисе злоумышленников на Большой Тульской нашли и изъяли свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также 20 печатей и штампов медорганизаций. Исследования показали, что изъятые образцы являются поддельными. Оттиски печатей на справках также не соответствуют оригиналам.
Официальный представитель МВД сообщила, что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Волк рассказала о еще одном факте изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции в Зеленограде. Там подделку, позволяющую получить освобождение от вакцинации, продали за 1 785 рублей.
В клинике и лаборатории, где документ был оформлен, прошли обыски, в ходе которых удалось обнаружить бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Следственные действия по этому делу продолжаются.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.
Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.
Путин высказался о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса
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