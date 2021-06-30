Путин высказался о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса

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Подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество", – сказал российский лидер.

Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов и продажи поддельных сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что ниша сразу заполнилась разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса РФ подпадают поддельные сертификаты о вакцинации.

По его словам, использование поддельных сертификатов влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на два года.

