Путин высказался о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса

Фото: Depositphotos/igorykor_official
Подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество", – сказал российский лидер.
Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов и продажи поддельных сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что ниша сразу заполнилась разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса РФ подпадают поддельные сертификаты о вакцинации.
По его словам, использование поддельных сертификатов влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на два года.
Сенатор Клишас рассказал о наказании за покупку поддельных QR-кодов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: