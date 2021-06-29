Россиян предупредили об уголовном наказании за поддельные сертификаты о вакцинации

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса РФ подпадают поддельные сертификаты о вакцинации.

"Любой человек, который покупает сертификат вакцинирования, зная, что он не вакцинируется, и этот сертификат использует для того, чтобы получить какое-либо право, скажем, право на работу или право зайти в ресторан выпить чашку чая, этот человек совершает преступление по части первой статьи 327-й – использование заведомо подложных документов", – рассказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, использование поддельных сертификатов влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на два года.

Хинштейн подчеркнул, что изготовление поддельных сертификатов о вакцинации несет ответственность по части второй, части третьей статьи 327 УК РФ.

Это наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, покупка, хранение, перевозка либо использование заведомо поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Ранее в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам.

Мошенники предлагают использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим госуслуги. Далее предлагается ввести свои персональные данные, в том числе паспортные. Уточняется, что при проверке такого кода сотрудник ресторана может не заметить подмены домена.

Получить QR-код москвичи могут только на официальных ресурсах: в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".

В департаменте информационных технологий столицы заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 УК РФ "Подделка и использование официальных документов".

Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин ранее сообщил, что в даркнете появились в продаже поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По его словам, изначально в этих объявлениях размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. После решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общественного питания может грозить до двух лет лишения свободы.

Клишас добавил, что также ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной. В этом случае гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

