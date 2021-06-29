Мошенники начали продавать фейковые QR-коды для посещения кафе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В даркнете появились в продаже поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве, сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. По его словам, в среднем они стоят 11 тысяч рублей.

"Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае", – цитирует его РИА Новости.

Волошин пояснил, что изначально в этих объявлениях размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. После решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу.

Эксперт предположил, что в будущем в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. В то же время он допустил, что для выявления фальшивых изображений разработают специальное приложение.

"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", – заключил он.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.