Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Посещать летние веранды и сезонные кафе Москвы с 12 июля смогут только привившиеся, переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом, а вход посетителей будет осуществляться по QR-кодам. По данным опроса мобильного приложения "Город", больше половины москвичей практически не сканируют QR-коды в повседневной жизни, а каждый десятый москвич не делает этого никогда.

Мобильное приложение "Город" провело опрос среди москвичей об использовании QR-кодов в повседневной жизни. В нем приняли участие более 15 тысяч пользователей. Из них 55% – мужчины, 45% – женщины. Возраст: 18–25 лет – 6%, 25–35 лет – 25%, 35–45 лет – 36%, 45–55 лет – 27%, старше 55 лет – 7%.

Подавляющее большинство опрошенных (97%) встречали QR-коды в повседневной жизни, практически столько же (92%) хотя бы один раз сканировали его. Чаще всего QR-коды замечают на чеках (54%) и квитанциях (16%), а реже всего – в кинотеатрах, наземном транспорте и прессе.

Что же побуждает просканировать QR-код? "Любопытство" – это самый редкий ответ (7%). Основные мотивации – это потребность совершить платеж или перевод (39%) и призыв получить полезную информацию (37%).

А вот для чего именно сканировали QR-код:

– для оплаты квитанции или штрафа (37%);

– демонстрации QR для прохода на концерт, в кино или музей – 28%;

– 20% опрошенных пользовались QR-кодом, чтобы заполучить ссылку на различные сайты.

Но получать дополнительную информацию про объекты из музея, на выставках и с фасадов зданий люди не спешат – для этого код используют лишь 7%. Официантам "на чай" через QR-код переводят тоже неохотно – всего 3%.

При этом QR-код считают удобным методом получения информации 92% респондентов, а безопасным – 78%. Большинство (74%) опрошенных сканируют QR-код встроенной камерой в смартфоны, но есть и те (20%), кто считывает его через сторонние приложения.

Опрос проводился накануне принятия решения о посещении ресторанов и летних веранд по QR-кодам. Напомним, что с 28 июня посещать заведения общественного питания могут только те граждане, которые:

– прошли вакцинацию;

– переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев (180 дней);

– имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Для того чтобы подтвердить наличие одного из этих пунктов, необходимо обзавестись специальным QR-кодом, который в ресторане считают и проверят. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.