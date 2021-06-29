Москвичам порекомендовали мобильные приложения для проверки QR-кодов

11:24
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Жителям столицы порекомендовали использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки QR-кодов на входе в кафе и рестораны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.
"Если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение, в отличие от простого сканирования камерой, сообщит о недействительности сертификата", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ДИТ подчеркнули, что для проверки QR-кодов рекомендуется использовать следующие сервисы: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".
В приложениях нужно выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а после этого отсканировать код. На экране мобильного устройства появится статус кода и данные посетителя.
"Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие", – говорится в сообщении.
Получить QR-код москвичи могут только на официальных ресурсах: в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".
Также для получения QR-кода можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом. Получить QR-код могут граждане, прошедшие вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 72 часа с момента его регистрации в лаборатории.
В ДИТ заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 УК РФ "Подделка и использование официальных документов".
Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин ранее сообщил, что в даркнете появились в продаже поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По его словам, изначально в этих объявлениях размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. После решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общественного питания может грозить до двух лет лишения свободы.
Клишас добавил, что также ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной. В этом случае гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
В сервисе "Яндекс. Карты" появились столичные заведения, работающие с QR-кодами
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